Operação Divisas Integradas 2 mobiliza grande efetivo policial em Santo Antônio da Platina

Photo Credit To Divulgação/Polícia Civil

Na manhã desta quinta-feira (17), policiais civis e militares participaram da Operação Divisas Integradas 2, em Santo Antônio da Platina. A operação visa ações de fiscalização, abordagens, pontos de bloqueios e cumprimento de mandados judiciais.

O objetivo é combater organizações criminosas, o tráfico de drogas, armas, contrabando e descaminho, além de furtos e roubos de cargas e outras atividades ilegais na região da divisa dos estados do Paraná e São Paulo.

Em Santo Antônio da Platina as equipes da Polícia Civil (Cope, Tigre, N.O.C., G.O.A., Denarc e delegado e investigadores da delegacia local) juntamente com a Polícia Militar (Rotam e Agência Local de Inteligência), deram cumprimento a nove mandados de busca e apreensão e realizaram abordagens preventivas.

Em um dos locais foram apreendidas aproximadamente 40 gramas de cocaína e balança de precisão. Com outro alvo suspeito foram apreendidos R$ 2.500,00 e pequena porção de cocaína. O preso responderá pelo crime de tráfico de drogas.

Em outro local de busca foi apreendida moto com placa adulterada. O suspeito alegou que trocou as placas da moto e por isso responderá pelo crime do artigo 311 do Código Penal.

Os mandados foram obtidos em razão de investigação acerca de grupos de traficantes e recentes homicídios ocorridos na cidade.