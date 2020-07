Paciente com Covid-19 recebe alta após 51 dias internado em Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para Assessoria

ais um paciente venceu a luta contra o coronavírus no Paraná. Edson José Bassani, de 59 anos, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (23), após 51 dias internado em estado grave no Hospital Regional do Norte Pioneiro (HRNP), em Santo Antônio da Platina.

O lavrador é morador do município de Siqueira Campos, onde recebeu o primeiro atendimento médico, posteriormente, com a piora do quadro clínico ele foi encaminhado para o HRNP, que é uma das unidades da rede própria do Estado do Paraná com leitos exclusivos para pacientes com Covid-19.

“Notícias como esta trazem esperança para a luta no enfretamento ao coronavírus. Estamos trabalhando incansavelmente para ampliar os leitos e dar todo atendimento necessário aos pacientes que necessitem, fazendo a nossa parte nesse enfrentamento ao vírus. Contamos com a colaboração de toda a população para que se possível mantenham o isolamento domiciliar e distanciamento social”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

SUPERAÇÃO – De acordo com Anderson Hinterlang, médico intensivista responsável pela UTI Covid do hospital, esta foi mais uma vitória para toda a equipe.

“Hoje é um dia de vitória para a comunidade, mais um paciente que permaneceu em estado crítico na nossa UTI volta para casa com sua família. Só tenho a agradecer a toda equipe de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e tantos outros profissionais que ajudaram a dar essa nova chance de vida ao Edson”.

Para Natane Bassani, 29 anos, filha do paciente, o trabalho realizado pela equipe de profissionais do HRNP foi essencial para a recuperação de seu pai.

“Deus agiu nas mãos de cada profissional de saúde que cuidou do meu pai, pois não mediram esforços para salvar a vida dele. Agradeço ao trabalho que exercem e ao atendimento do SUS, que foi excelente. Meu pai é a prova que esse vírus pode ser vencido, agora vamos continuar os cuidados em casa, com a família unida e muito amor”, disse.

HRNP – A unidade hospitalar que tem gestão da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná (FUNEAS) atende os 22 municípios da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, que abrange 290 mil habitantes.

Desde o dia 29 de abril, além dos 73 leitos já existentes, o hospital passou a contar com mais 10 leitos de terapia intensiva, 10 leitos para cuidados intermediários e nove leitos de enfermaria.

Neste momento, a UTI será exclusiva para atendimento a pacientes com a Covid-19. A estrutura permanecerá ativa após a pandemia, recebendo pacientes de acordo com o perfil assistencial do hospital, que é atenção materno-infantil e trauma.

“Além da UTI, alugamos e instalamos um tomógrafo para que toda a estrutura funcione adequadamente”, acrescentou o secretário Beto Preto.

Segundo o presidente da fundação, Marcello Augusto Machado, o investimento atual na UTI foi de R$ 7,5 milhões. Os recursos são do Governo do Estado.

RECUPERADOS – Dados oficiais do boletim epidemiológico da Sesa mostram que hoje no Paraná, dos 61.335 casos confirmados de coronavírus, 24.651 Já estão recuperados.