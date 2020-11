Palhares agradece confiança e pede união por Jacarezinho

Photo Credit To Assessoria

Apoiado pelo governo do Estado, Marcelo Palhares foi o preferido do eleitorado do município

Prefeito eleito em Jacarezinho, Marcelo Palhares fez questão de agradecer a confiança dos mais de 10 mil eleitores que garantiram sua vitória logo na primeira eleição que participa. Além disso, o futuro gestor do município adota um discurso de união em favor do município.

“Antes de tudo eu faço questão de agradecer a cada pessoa que acreditou neste projeto, que é de renovação, que é de mudanças para Jacarezinho. Gostaria de ter a possibilidade de agradecer a cada um mesmo, porque foi graças a cada desses mais de 10 mil votos que hoje estamos eleitos”, pontua.

“Agora o momento é de trabalho. Existem adversários no período eleitoral, depois o que vamos buscar é o progresso. Existe uma prefeitura e um prefeito, que deve trabalhar para todos. Então a promessa é de empenho máximo para trazer emprego e renda e mudar por completo a saúde pública de Jacarezinho, que sempre foram nossas bandeiras”, continua Palhares.

Nesta segunda-feira (16), dia seguintes após as eleições municipais, Marcelo Palhares, ao lado da vice Patrícia Martoni, participou de mais uma carreata, justamente para agradecer a confiança da população.

Hoje o prefeito eleito é a esperança de uma nova realidade para Jacarezinho. Com apoio total do governo do Estado e gestor nato, Palhares trará uma série de mudanças na forma de governo a partir de 1º de janeiro de 2021, quando assume efetivamente como prefeito.

Além do apoio do governo do Estado, Palhares elegeu 7 vereadores da sua base. Entretanto, garante que também terá diálogo com os dois vereadores eleito por outros grupos. “Sou uma pessoa aberta ao diálogo, e com a câmara de vereadores não será diferente. Vamos buscar sempre a parceria com os nove vereadores para a aprovação dos projetos que serão importantes para o município”, completa.