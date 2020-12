Palhares é eleito presidente do Cisnorpi

Photo Credit To Assessoria

O prefeito eleito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, foi o escolhido por unanimidade para ser o presidente do Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro) em eleição realizada na manhã desta terça-feira (22).

Palhares foi eleito para gerir o consórcio no biênio 2021/2022. Além do prefeito de Jacarezinho, a chapa vencedora também tem Adelita Parmezan, prefeita de Quatiguá, como vice presidente, Dionísio Alencar, prefeito de Pinhalão, 1° suplente de vice presidente, José Izac, prefeito de Santana do Itararé, 2° suplente de vice presidente, Bonato, prefeito de Ribeirão Claro, como secretário, Alex Sandro, prefeito de Conselheiro Mairinck, 1° suplente de secretário, e Paulinho, prefeito de Salto do Itararé, 2° suplente de secretário.

“Agora tenho a oportunidade e a responsabilidade de ampliar e aprimorar o atendimento a pacientes de 22 municípios do Norte Pioneiro.

Nossa meta é dar a oportunidade ao maior número de pacientes possíveis o tratamento médico aqui mesmo na região, sem a necessidade de viagens para cidades maiores”, pontua Palhares.

“Reduzir essas viagens significa muito mais segurança e comodidade para quem precisa de tratamento. Tenho certeza que com apoio do governo do Estado e dos municípios vamos conseguir atingir nosso objetivo. Agradeço a confiança de todos os prefeitos que fazem parte da chapa e que nos apoiaram. Agradeço muito ao governador Ratinho Júnior pelo trabalho que tem feito pela saúde dos paranaenses. E é justamente esse trabalho que vai nos oportunizar a promover as melhorias que o Norte Pioneiro precisa. Também agradeço ao chefe da Casa Civil, Guto Silva, ao secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, e toda equipe do governo do Estado que nos dará todo suporte necessário para a gestão”, completa o novo presidente do Cisnorpi.