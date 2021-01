Palhares toma posse como prefeito de Jacarezinho

Photo Credit To Assessoria

Marcelo Palhares é agora, efetivamente, o prefeito municipal de Jacarezinho. A posse aconteceu em cerimônia no fim da tarde desta sexta-feira (01) no auditório do campus de Direito da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) com a vice-prefeita eleita, Patrícia Martoni, e os nove vereadores eleitos.

A posse marca o começo da nova gestão municipal e também da nova legislatura da câmara de vereadores. Na cerimônia, Palhares novamente agradeceu a confiança da população e reafirmou o compromisso de uma gestão voltada para políticas públicas que sejam revertidas em melhorias na qualidade de vida para a população.

“É a realização de um sonho, mas não um sonho só meu, e sim um sonho de todos que têm esperança em uma Jacarezinho diferente. Repito que a confiança que foi depositada em mim será retribuída com muito trabalho. Não vamos medir esforços para proporcionar uma saúde eficiente, uma educação de excelência, novas oportunidades de emprego e renda, moradia digna e serviços humanizados aos cidadãos”, afirmou o novo prefeito de Jacarezinho.

O deputado federal Pedro Lupion também marcou presença e garantiu apoio à gestão que se inicia. “Mais do que um amigo, você tem um admirador, e Jacarezinho pode continuar contando comigo porque vamos trabalhar ainda mais por esse município”, garantiu o parlamentar, se dirigindo diretamente a Palhares.

O evento, restrito por conta da pandemia, reuniu poucas pessoas, porém teve transmissão ao vivo do perfil da câmara de vereadores de Jacarezinho no Facebook, sendo acompanhado por um número importante de cidadãos.

Após a cerimônia, Palhares se dirigiu ao gabinete da prefeitura de Jacarezinho onde assinou a ata de transmissão de governos. “Tivemos uma transição muito positiva, estamos inteirados das situações mais importantes e acredito que em poucos dias já tenhamos um diagnóstico detalhado de cada setor da prefeitura. Tenho certeza que em poucas semanas a população já poderá perceber diversas mudanças que serão implantadas para melhorar nosso município”, completa o prefeito de Jacarezinho.