Paraná atualiza números e receberá 332.980 vacinas contra a Covid-19 neste sábado

Crédito da foto Para Foto Gilson Abreu/AEN

O Ministério da Saúde confirmou na tarde desta sexta-feira (30) que enviará ao Paraná os 332.980 imunizantes da nova remessa neste sábado (31). Dessa vez, o lote será encaminhado por via terrestre, com previsão de saída do Centro de Distribuição em São Paulo (aeroporto de Guarulhos) às 5h e chegada ao Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) no começo da tarde.