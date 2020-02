Paraná: Carro fica destruído em incêndio; família saiu segundos antes das chamas

Crédito da foto Para (Foto: Reprodução)

No início da manhã desta segunda-feira (18) no momento em que Silvio Gonçalves, filho e neta seguiam para seus afazeres, o veículo em que estavam pegou fogo. O incidente foi registrado na Rua Ciro de Monteiro, no Bairro Brasília, em Cascavel, no Oeste do Paraná.

De acordo com o proprietário do veículo, cerca de 40 metros da residência do filho, o veículo começou a falhar, e foi o tempo de apenas deixar o carro até que o fogo inicia-se.

Ninguém se feriu, porém o veículo teve o motor destruído pelas chamas. O prejuízo só não foi ainda maior, pois o Corpo de Bombeiros atuou rapidamente no controle das chamas.

Para mais informações sobre a região Oeste acesse o Catve.com clicando aqui.