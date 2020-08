Paraná confirma 1.991 novas infecções e mais 40 mortes pela Covid-19

Photo Credit To Foto: Reprodução/Pixabay

A Secretaria de Estado da Saúde confirma neste sábado (29), 1.991 novos casos de infecção pelo novo coronavírus e 40 óbitos causados pela Covid-19. O Paraná soma agora 127.591 diagnósticos positivos e 3.195 mortos em decorrência da doença. O novo boletim traz ajustes nos casos confirmados, que estão detalhados ao final do texto.

INTERNADOS – Em todo o Paraná, 994 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão hospitalizados neste sábado. São 816 pessoas atendidas via SUS. Destas, 384 estão em UTIs e 432 em leitos clínicos/enfermaria. Há mais 178 leitos da rede particular ocupados, sendo 59 UTIs e 119 clínicos/enfermaria.

A rede hospitalar abriga outros 1.137 pacientes com suspeita de infecção pelo vírus Sars-CoV-2, mas que aguardam o resultado de exames. O número de internados em UTI soma 535, e mais 602 ocupam vagas de enfermaria. Estas pessoas estão em leitos das redes pública e particular.

ÓBITOS – A secretaria estadual informa a morte de mais 40 pessoas. Todas estavam internadas. São 19 mulheres e 21 homens, com idades que variam de 29 a 96 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 23 de junho a 29 de agosto.

Os pacientes que faleceram residiam em: Curitiba (13), Telêmaco Borba (4), Ponta Grossa (3), Colombo (2) e um caso em cada um dos seguintes municípios: Almirante Tamandaré, Arapongas, Assis Chateaubriand, Bandeirantes, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Carambeí, Cascavel, Cornélio Procópio, Dois Vizinhos, Guaratuba, Laranjeiras do Sul, Mariópolis, Pinhais, Ribeirão do Pinhal, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São Sebastião da Amoreira.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da secretaria estadual da Saúde registra 1.376 casos de residentes de fora, 39 pessoas morreram.

AJUSTES – O novo boletim da Saúde registra as seguintes alterações de município:

Um caso confirmado no dia 11/8 em Palmas foi transferido para Curitiba;

Um caso confirmado no dia 16/8 em Palmas foi transferido para Curitiba;

Um caso confirmado no dia 19/8 em Palmas foi transferido para Curitiba;

Um caso confirmado no dia 22/8 em Palmas foi transferido para Curitiba;

Um caso confirmado no dia 9/8 em Cornélio Procópio foi transferido para Ibaiti;

Um caso confirmado no dia 26/7 em Cornélio Procópio foi transferido para Curitiba;

Um caso confirmado no dia 30/7 em Cornélio Procópio foi transferido para Curitiba;

Um caso confirmado no dia 14/7 em Cornélio Procópio foi transferido para Bandeirantes;

Um caso confirmado no dia 18/7 em Cornélio Procópio foi transferido para Bandeirantes;

Um caso confirmado no dia 4/8 em Cornélio Procópio foi transferido para Bandeirantes;

Um caso confirmado no dia 22/7 em Cornélio Procópio foi transferido para Bandeirantes;

Um caso confirmado no dia 18/8em Cornélio Procópio foi transferido para Assaí.