Paraná confirma 1,2 mil casos em 24 horas e 22 novas mortes pelo coronavírus

Photo Credit To UTI do Centro de Reabilitação do Paraná que tem atendimento exclusivo para pacientes com Covid-19. Curitiba – 04/06/2020 – Foto: Geraldo Bubniak/AEN

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou este domingo (13) mais 1.249 casos confirmados e 22 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 152.538 casos e 3.783 mortos em decorrência da doença.

INTERNADOS – 1.099 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados neste sábado. São 915 pacientes em leitos SUS (419 em UTI e 496 em leitos clínicos/enfermaria) e 184 em leitos da rede particular (68 em UTI e 116 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.136 pacientes internados, 491 em leitos UTI e 645 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A secretaria estadual informa a morte de mais 22 pacientes, todos estavam internados. São oito mulheres e 14 homens, com idades que variam de 29 a 91 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 9 e 13 de setembro.

Os pacientes que faleceram residiam em: Curitiba (6), Fazenda Rio Grande (3), Colombo (2), Foz do Iguaçu (2). A Sesa confirma também um óbito em cada um dos seguintes municípios: Almirante Tamandaré, Campo Largo, Cerro Azul, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Ivaiporã, Lapa, Medianeira e Ponta Grossa.