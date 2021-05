Paraná confirma 3.203 novos casos de Covid-19 e mais 88 mortes pela doença

Crédito da foto Para Geraldo Bubniak/AEN-PR/Divulgação

Os casos confirmados divulgados nesta terça-feira são de janeiro (7), fevereiro (6), março (36), abril (181) e maio (2.939) de 2021, e dos seguintes meses de 2020: julho (2), agosto (1), setembro (2), outubro (2), novembro (3) e dezembro (24).

INTERNADOS – O informe relata que 2.360 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.850 pacientes em leitos SUS (934 em UTI e 916 em enfermaria) e 510 em leitos da rede particular (275 em UTI e 235 em enfermaria).

Há outros 2.586 internados, 1.014 em leitos UTI e 1.151 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 88 pacientes. São 43 mulheres e 45 homens, com idades que variam de 3 a 96 anos. Os óbitos ocorreram de 27 de novembro de 2020 a 11 de maio de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Irati (7), Paranavaí (7), Palmas (6), Campina da Lagoa (5), Campo Largo (5), Cascavel (5), Campo Mourão (4), Castro (4), Pinhais (3), Ponta Grossa (3), Curitiba (2), Goioerê (2), Guarapuava (2), Guaratuba (2) e Medianeira (2).

A Secretaria da Saúde registra, ainda, a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Andirá, Antonina, Arapongas, Cambira, Campina do Simão, Cantagalo, Capitão Leônidas Marques, Cidade Gaúcha, Colombo, Corbélia, Dois Vizinhos, Fernandes Pinheiro, Foz do Iguaçu, Itambaracá, Ivaiporã, Marechal Cândido Rondon, Mariluz, Mariópolis, Matelândia, Matinhos, Nova Aliança do Ivaí, Ouro Verde do Oeste, Palmital, Piraquara, Rolândia, Santo Antônio do Caiuá, São João do Caiuá, São Pedro do Ivaí e Três Barras do Paraná.