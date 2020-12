Paraná confirma mais 76 mortes em penúltimo boletim de 2020 da Covid-19

Photo Credit To Um trabalhador de laboratório é visto no Departamento de Diagnóstico Laboratorial, que realiza testes de diagnóstico de coronavírus no Centro Wielkopolska de Pneumologia e Cirurgia Torácica em Poznan, Polônia em 3 de março de 2020. Foto tirada em 3 de março de 2020.

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quarta-feira (30), 3.870 novos casos confirmados e 76 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 409.499 casos confirmados e 7.824 mortos em decorrência da doença.

Os casos divulgados nesta quarta-feira são de: junho (4), julho (10), agosto (7), setembro (14), outubro (6), novembro (191) e dezembro (3.638).

INTERNADOS

1.582 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.236 pacientes em leitos SUS (628 em UTI e 608 em leitos clínicos/enfermaria) e 346 em leitos da rede particular (137 em UTI e 209 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.114 pacientes internados, 721 em leitos UTI e 393 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS

A secretaria estadual informa a morte de mais 76 pacientes. São 27 mulheres e 49 homens, com idades que variam de 35 a 96 anos. Os óbitos ocorreram entre 05 de julho a 30 de dezembro.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Londrina (16), São José do Pinhais (5), Curitiba (4), Cascavel (4), Maringá (3) , Pinhais (3), Almirante Tamandaré (2), Chopinzinho (2), Colombo (2), Paiçandu (2), Piraquara (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Arapongas, Balsa Nova, Boa Esperança, Bom Sucesso do Sul, Campo Mourão, Clevelândia, Coronel Vivida, Formosa do Oeste, Foz do Iguaçu, Itapejara D’Oeste, Ivaí, Jandaia do Sul, Loanda, Maria Helena, Missal, Nova Esperança, Novo Itacolomi, Palmital, Paraiso do Norte, Paranacity, Pato Branco, Pinhão, Ponta Grossa, Rolândia, Santa Fé, São João, Sarandi, Telêmaco Borba, Tunas do Paraná, Umuarama e Ventania.

FORA DO PARANÁ

O monitoramento da Sesa registra 3.128 casos de residentes de fora, 62 pessoas foram a óbito.