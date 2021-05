Paraná confirma mais de 4.600 novos casos de Covid e total chega a 942 mil

Photo Credit To Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta sexta-feira (30) mais 4.674 casos de Covid-19 e 168 mortes no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Estado soma 942.038 casos e 22.254 óbitos.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (160), fevereiro (43), março (284) e abril (4.136) de 2021, e dos seguintes meses de 2020: julho (1), agosto (2), setembro (2), outubro (4), novembro (8) e dezembro (34).

INTERNADOS – De acordo com o informe, 2.428 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.960 em leitos SUS (956 em UTI e 1.004 em enfermaria) e 468 em leitos da rede particular (275 em UTI e 193 em enfermaria).

Há outros 2.359 pacientes internados, 966 em leitos UTI e 1.393 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão nas redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 168 pacientes. São 73 mulheres e 95 homens, com idades que variam de 1 a 94 anos. Os óbitos ocorreram de 08 de janeiro a 29 de abril de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba (26), Maringá (12), Sarandi (9), Campina Grande do Sul (7), Colombo (7), São Jose dos Pinhais (7), Arapongas (6), Foz do Iguaçu (5), Londrina (5), Paranaguá (5), Rio Branco do Sul (4), Araucária (3), Pinhais (3), Ponta Grossa (3), Amaporã (2), Campo Mourão (2), Cascavel (2), Contenda (2), Dois Vizinhos (2), Guarapuava (2), Laranjeiras do Sul (2), Marialva (2) e Matelândia (2).

O boletim registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Agudos do Sul, Andirá, Bandeirantes, Bituruna, Bocaiúva do Sul, Campina da Lagoa, Carlópolis, Cianorte, Douradina, Engenheiro Beltrão, Florestópolis, Francisco Beltrão, Ibiporã, Imbaú, Ivaiporã, Jaguariaíva, Jataizinho, Joaquim Távora, Juranda, Loanda, Lupionópolis, Manfrinópolis, Manoel Ribas, Marechal Cândido Rondon, Maripá, Marmeleiro, Medianeira, Morretes, Ouro Verde do Oeste, Paiçandu, Pitanga, Planalto, Porecatu, Quatiguá, Quedas do Iguaçu, Renascença, Reserva, Santo Antônio do Sudoeste, São Carlos do Ivaí, São Jorge d’Oeste, São Miguel do Iguaçu, Sertanópolis, Tamboara, Telêmaco Borba, Toledo, Tomazina, União da Vitória e Uraí.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Secretaria da Saúde registra 5.656 casos de pessoas que não moram no Estado – 143 foram a óbito.