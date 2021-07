Paraná confirma o quarto caso da variante delta, ainda sem transmissão comunitária

Crédito da foto Para © Jose Fernando Ogura/AEN

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou na tarde desta quarta-feira (07) o quarto caso da variante delta do coronavírus no Paraná. Trata-se de um homem de 58 anos também residente em Apucarana e que, como os três casos anteriores, faz parte do mesmo núcleo familiar que vem sendo investigado no município.

Segundo o município, ele teve sintomas em 19 de abril, positivou para Covid-19 no dia 26 do mesmo mês, foi internado em uma enfermaria, transferido para UTI e não resistiu, vindo a óbito em 14 de maio. Ele era filho da mulher que é o primeiro caso positivo da variante no Paraná, divulgado no início de junho.

A cepa foi confirmada por sequenciamento genômico do vírus SARS-CoV-2 realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. Ainda não há transmissão comunitária por se tratar de contato próximo ao primeiro caso, sendo considerado pela vigilância epidemiológica caso de transmissão local.

“O Estado do Paraná está atento às investigações, acompanhando os casos e o sequenciamento junto à Regional de Saúde de Apucarana e ao Laboratório Central do Estado (Lacen). A vigilância destes casos é uma das grandes preocupações da neste momento de pandemia, exatamente para identificarmos a circulação viral. Os casos confirmam que a variante delta está presente no Estado desde o mês de abril, mas ainda temos a prevalência da variante gama (P.1)”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

DELTA– Oprimeiro casoda variante delta foi confirmado através de seleção aleatória de amostras para sequenciamento genômico. A presença foi confirmada em uma mulher de 71 anos, que chegou a ser internada, mas teve alta e está bem.

A partir do resultado outras investigações epidemiológicas foram desencadeadas, chegando a uma gestante procedente do Japão que teve contato com a filha do primeiro caso. A gestante, que morreu no dia 18 de abril, foi osegundo casoconfirmado.

O terceiro, divulgado na manhã desta quarta, se trata domarido da mulher do primeiro caso. O homem, de 74 anos, foi internado, mas teve alta hospitalar no dia 20 de maio e está sendo acompanhado clinicamente.

INVESTIGAÇÃO– A partir do primeiro caso, o Lacen selecionou 234 amostras da região para sequenciamento genômico, todos relacionados à mulher do primeiro caso. Destas, 115 já têm resultado, com esses outros três casos confirmados. 119 seguem em investigação.

O Lacen envia quinzenalmente amostras para investigação e monitoramento das cepas circulantes no Paraná. A seleção é feita de forma aleatória e cumpre critérios técnicos e epidemiológicos, ou seja, refletem um recorte do cenário epidemiológico do momento e servem de base para pesquisa e informação.