Paraná confirma quase 10 mil novos casos e 71 mortes pela Covid-19

Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 1.243.845 casos confirmados e 30.169 óbitos.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (37), fevereiro (143), março (77), abril (100), maio (4.116) e junho (5.482) de 2021, e dos seguintes meses de 2020: junho (1), julho (3), agosto (1), setembro (2), outubro (11), novembro (14) e dezembro (12).

Internados

O informe relata que 2.386 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados. São 1.884 pacientes em leitos SUS (962 em UTIs e 922 em enfermarias) e 502 em leitos da rede particular (260 em UTIs e 242 em enfermarias).

Há outros 2.672 pacientes internados, 1.099 em leitos de UTI e 1.573 em enfermarias, que aguardam resultados de exames. Eles estão nas redes pública e particular e são considerados casos suspeitos.

Mortes

A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 71 pacientes. São 33 mulheres e 38 homens, com idades que variam de 24 a 93 anos. Os óbitos ocorreram de 30 de março a 23 de junho de 2021.

Os pacientes que morreram residiam em Curitiba (26), Maringá (6), Londrina (5), Campo Largo (3), Ubiratã (3), Cambé (2) e São José dos Pinhais (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Alvorada do Sul, Apucarana, Araucária, Cruzeiro do Oeste, Diamante D’Oeste, Goioerê, Ibiporã, Janiópolis, Joaquim Távora, Laranjeiras do Sul, Mandaguari, Mandirituba, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Moreira Sales, Novo Itacolomi, Ourizona, Pinhais, Ponta Grossa, Santa Tereza do Oeste, Santa Terezinha de Itaipu, Sarandi, Telêmaco Borba e Toledo.