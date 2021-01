Paraná confirma quase 6 mil novos casos e 78 mortes em novo boletim da Covid-19

Crédito da foto Para Foto: Geraldo Bubniak/AEN

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quinta-feira (14) 5.796 novos casos confirmados e 78 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Há ajustes de casos confirmados e óbitos ao final do texto.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 488.801 casos confirmados e 8.902 mortos em decorrência da doença.

Os casos divulgados nesta quinta-feira são de: janeiro de 2021 (5.391) e dos meses de abril (1), julho (1), agosto (3), setembro (7), outubro (4), novembro (32) e dezembro (357) de 2020.

INTERNADOS

1.364 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.121 pacientes em leitos SUS ( 560 em UTI e 561 em leitos clínicos/enfermaria) e 243 em leitos da rede particular (112 em UTI e 131 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.291 pacientes internados, 488 em leitos UTI e 803 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A secretaria estadual informa a morte de mais 78 pacientes. São 32 mulheres e 46 homens, com idades que variam de 20 a 98 anos. Os óbitos ocorreram entre 4 de agosto de 2020 a 14 de janeiro de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Maringá (12), Londrina (10), Apucarana (5), Arapongas (4), Cascavel (3), Curitiba (3), Araucária (2), Cambé (2), Faxinal (2), Guaratuba (2), Palmital (2), Ponta Grossa (2), Rolândia (2), Toledo (2) , Umuarama (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Almirante Tamandaré, Campo Largo, Campo Magro, Campo Mourão, Colorado, Cruzeiro do Oeste, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guairá, Guarapuava, Ibiporã, Jacarezinho, Jandaia do Sul, Mandaguaçu, Mangueirinha, Marialva, Paiçandu, Paranaguá, Perobal, Pinhais, Ribeirão Claro e São José dos Pinhais.

FORA DO PARANÁ

O monitoramento da Sesa registra 3.853 casos de residentes de fora, 75 pessoas foram a óbito.

AJUSTES

Um caso e óbito confirmado (M,65) no dia 02/06/2020 em ROLANDIA foi excluído por duplicidade

Um caso e óbito confirmado (F,85) no dia 04/06/2020 em LONDRINA foi excluído por duplicidade

Um caso e óbito confirmado (M,30) no dia 05/06/2020 em LONDRINA foi excluído por duplicidade

Um caso e óbito confirmado (M,57) no dia 05/06/2020 em LONDRINA foi excluído por duplicidade

Um caso e óbito confirmado (F,57) no dia 13/06/2020 em LONDRINA foi excluído por duplicidade

Um caso e óbito confirmado (F,34) no dia 20/06/2020 em LONDRINA foi excluído por duplicidade

Um caso e óbito confirmado (F,85) no dia 23/06/2020 em MARMELEIRO foi excluído por duplicidade

Um caso e óbito confirmado (M,46) no dia 25/06/2020 em SANTA IZABEL DO OESTE foi excluído por duplicidade

Um caso e óbito confirmado (F,59) no dia 11/07/2020 em NOVA PRATA DO IGUACU foi excluído por duplicidade

Um caso e óbito confirmado (F,44) no dia 08/08/2020 em DOIS VIZINHOS foi excluído por duplicidade

Um caso e óbito confirmado (M,60) no dia 13/08/2020 em DOIS VIZINHOS foi excluído por duplicidade

Um caso e óbito confirmado (F,38) no dia 24/08/2020 em CAMBE foi excluído por duplicidade

Um caso e óbito confirmado (F,46) no dia 03/09/2020 em AMPERE foi excluído por duplicidade

Um caso e óbito confirmado (F,75) no dia 08/09/2020 em FLORESTOPOLIS foi excluído por duplicidade

Um caso e óbito confirmado (F,49) no dia 13/09/2020 em DOIS VIZINHOS foi excluído por duplicidade

Um caso e óbito confirmado (M,93) no dia 16/09/2020 em LONDRINA foi excluído por duplicidade

Um caso confirmado (F,7) no dia 24/09/2020 em NOVA FATIMA foi excluído por duplicidade

Um caso e óbito confirmado (F,72) no dia 23/10/2020 em ROLANDIA foi excluído por duplicidade

Um caso e óbito confirmado (M,68) no dia 12/10/2020 em LONDRINA foi excluído por duplicidade