Paraná confirma quase dois mil novos casos de covid-19 e confirma 47 mortes pela doença

Photo Credit To (Foto: AEN)

A Secretaria de Estado da Saúde informa que o Paraná tem 107.016 casos confirmados de Covid-19 e 2.751 mortes em consequência da infecção até esta terça-feira (18). O aumento de um dia para o outro foi de 1.834 diagnósticos positivos e 47 óbitos pelo novo coronavírus. Há ajustes nos casos confirmados detalhados ao final do texto.

INTERNADOS – 1.025 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. Destes, 852 ocupam leitos SUS (383 em UTI e 469 em leitos clínicos/enfermaria) e 173 leitos da rede particular (71 em UTI e 102 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.051 pacientes internados, 533 em leitos UTI e 518 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A secretaria estadual informa a morte de 47 pacientes. Todos estavam internados. São 19 mulheres e 28 homens com idades que variam de 11 a 93 anos. Um óbito foi registrado em junho e os demais no mês de agosto.

Os pacientes residiam em: Curitiba (14), Arapongas (4), Maringá (3), Ponta Grossa (3), Londrina (2). Além destes óbitos, uma morte foi registrada em cada um dos seguintes municípios: Alvorada do Sul, Apucarana, Francisco Beltrão, Goioerê, Guarapuava, Guaratuba, Imbaú, Iretama, Itambé, Maripa, Moreira Sales, Nova Esperança, Ouro Verde do Oeste, Paiçandu, Pato Branco, Piraquara, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Santa Mariana e Verê.

Campo Largo, Cascavel, Colombo, Morretes, Paranavaí, Ponta Grossa, Quedas do Iguaçu, Ribeirão do Pinhal, Santa Cecília do Pavão e Três Barras do Paraná.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da secretaria estadual registra 1.221 casos de pessoas que não moram no Estado. Destas, 30 morreram.