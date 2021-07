Paraná é o 3º estado que mais aplicou vacinas contra a Covid-19 na população em geral

Crédito da foto Para Foto: Ari Dias/AEN

Segundo os dados do Vacinômetro Nacional, os municípios paranaenses já aplicaram 1.646.438 vacinas contra a Covid-19 na população em geral de 18 a 59 anos. Até esta segunda-feira (12), foram 1.528.717 primeiras doses e 117.721 segundas aplicações ou dose única (imunização completa). Os números passaram a aparecer no relatório nacional do SUS nesta semana e essa é a primeira divulgação precisa sobre o recorte que não pertence a algum grupo prioritário.

A Secretaria de Estado da Saúde estima que o Paraná tenha 3.804.025 pessoas acima de 18 anos fora dos grupos prioritários, ou seja, 43% desse público já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19: 1.643.591 pessoas (D1 ou dose única). Se for considerada a população vacinável, o número já ultrapassa 60%.

Também é a primeira vez que é possível fazer um comparativo com os outros estados nesse recorte. Os números colocam o Paraná como o primeiro estado do Sul na vacinação da população em geral e o terceiro do País em números absolutos, atrás do Rio de Janeiro (1.694.876 doses aplicadas) e São Paulo (7.700.565), nessa ordem. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Maranhão e Bahia estão na sequência. Foram, ao todo, mais de 22 milhões de aplicações.

O perfil da faixa etária respeita a escadinha populacional do calendário estadual de vacinação. A maioria é de 50 a 54 anos (439.643 doses), seguida de 45 a 49 anos (417.188), 55 a 59 anos (397.617) e 40 a 44 (298.650). São mais homens (825 mil) do que mulheres (820 mil).

“É um número representativo de paranaenses vacinados. Estamos acelerando a imunização. É fundamental que os municípios continuem nos ajudando, colocando rapidamente a vacina no braço dos paranaenses. Se a primeira dose é importante, a segunda é fundamental. Por isso, as pessoas devem ficar atentas para fechar o esquema vacinal. Mais gente vacina, mais gente protegida para superarmos logo essa pandemia”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Reprodução: Vacinômetro do SUS

DOSES – O Governo do Estado iniciou a imunização da população geral no dia 2 de junho, com o envio inicial de 151.530 doses da 22ª Remessa, orientando a aplicação escalonada de forma sucessiva e decrescente, iniciando na faixa etária de 59 a 58 anos. Desde então, mais de 1 milhão de vacinas foram destinadas à população em geral nas 22 Regionais de Saúde, sendo 118.760 de dose única. Além disso, municípios que possuíam doses em estoque de grupos prioritários que não procuraram pela imunização, também utilizaram esse quantitativo, possibilitando a ampliação da faixa etária.

CALENDÁRIO – Segundo o calendário de imunização do Paraná, a expectativa é de aplicar a primeira dose ou a dose única em todos que têm 18 anos ou mais até o final de setembro – com meta de 80% até o final de agosto. Um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde mostra que os municípios estão mais ou menos dentro da mesma faixa populacional, respeitando o calendário proposto. Há expectativa de um novo lote de doses nesta semana.