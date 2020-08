Paraná: Farol apagado em rodovia denuncia suspeito que transportava 45 kg de maconha na BR-376

Photo Credit To Foto: Divulgação/PRF

Talvez se não fosse pelos faróis apagados, um suspeito que viajava de Foz do Iguaçu em direção a Curitiba transportando 45 quilos de maconha nem teria sido notado. Mas como não estava obedecendo as leis de trânsito, perdeu a carga e o carro. O caso aconteceu durante patrulhamento de uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-376, nas proximidades do pedágio de Tibagi, no Paraná, por volta das 13h deste sábado (15).

Um agente da PRF que trabalhou na ocorrência conta que com a aproximação da viatura o motorista demonstrou preocupação e reagiu à tentativa de abordagem. “Ele estava transitando com os faróis apagados e quando viu a viatura teve algumas atitudes que demonstraram uma certa preocupação. A equipe então deu voz de abordagem e esse condutor não acatou, acelerou o veículo para tentar fugir e com isso iniciamos um acompanhamento tático”, disse ele.

O policial também conta que a perseguição aconteceu até quase o centro de Ponta Grossa e contou com o apoio de viaturas da Polícia Militar. Na fuga, o motorista entrou em uma rua sem saída e abandonou o veículo entrando em uma região de mata.

No interior do veículo foi encontrada uma quantidade aproximada de 44,5 kg de maconha. Foram realizadas buscas na região, porém, o suspeito não foi encontrado.