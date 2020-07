Paraná: Filhos são presos por manter mãe de 82 anos trancada em quarto com cadeado

Uma mulher de 52 anos, foi presa suspeita de expor a própria mãe em perigo de integridade física, além de se apropriar dos rendimentos da idosa, de 82 anos. A prisão em flagrante aconteceu na residência onde ela morava com a mãe, na terça-feira (21), no bairro Vale do Sol, em Foz do Iguaçu, região Oeste do Estado.

Após uma denúncia anônima, os policiais civis foram até a residência. A filha da vítima recebeu os agentes da PCPR e disse que a mãe estava descansando, mas a porta do quarto estava acorrentada e trancada com cadeado. O local estava com forte odor de urina e fezes. A idosa foi encontrada bastante debilitada e aparentando extrema desnutrição.

Um outro filho da idosa estava na casa ao lado. O homem, de 47 anos, disse não ser responsável pela mãe. Ele foi encaminhado à delegacia e autuado por expor a perigo a integridade física de idoso. A filha foi presa e também foi autuada por apropriação de rendimentos.

A vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento do município.