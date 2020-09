Paraná: Governo repassa 29 mil toneladas de alimentos da merenda

Photo Credit To Foto:SEED

Em agosto completou seis meses de entrega da merenda nas 2.143 escolas estaduais do Paraná. No repasse feito na última semana a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte atingiu a marca de 29 mil toneladas de alimentos distribuídos para as famílias dos 231 mil alunos beneficiários do Bolsa Família.

Quinzenalmente, as escolas fazem não só a entrega dos kits de merenda, como também a distribuição de materiais impressos aos alunos que estão com dificuldade de acesso às aulas remotas.

O repasse dos alimentos da merenda às famílias foi determinado por decreto do governador Carlos Massa Ratinho Junior assim que as aulas presenciais foram suspensas por causa da Covid-19.

De acordo com o Secretário de Educação, Renato Feder, a distribuição dos kits de merendas deve continuar até o fim da pandemia do Covid-19. “Sabemos que muitas famílias paranaenses foram afetadas pela pandemia. Nosso intuito é manter essa corrente do bem e auxiliá-los nesse momento, doando os kits de merendas”, afirma.

OS KITS – Os alimentos são enviados para as escolas por meio do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar). Para cada escola vai uma porção correspondente ao número de alunos matriculados. Quando esse recurso chega na escola, o diretor tem a autonomia para preparar os kits e distribuí-los conforme a demanda da comunidade.

É o que acontece no Colégio Estadual Guilherme Albuquerque Maranhão, em Curitiba, onde o diretor Maurício Prim, prepara, junto com sua equipe pedagógica, todos os kits e o material impresso para as famílias. “Temos um intenso trabalho nos dias das entregas e fazemos uma força-tarefa para atender a toda à comunidade”, explica o diretor.

FAMÍLIAS ATENDIDAS – Michele Cristina Garcia é mãe de aluna e conta que, assim como ela, milhares de famílias estão desempregadas. A entrega dos alimentos está fazendo toda a diferença na dieta alimentar da família. “Estou no seguro-desemprego, mas com a entrega dessa cesta já ajuda muito na minha renda pessoal”, afirma.

DECRETO DO GOVERNO – A entrega dos kits foi regulamentada pelo Decreto número 4.316/2020, do Governo do Paraná, e pela Resolução nº 901/2020, da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.

Os kits são montados com os alimentos que seriam utilizados para a produção da merenda dos alunos da rede, e estão sendo destinados para as famílias em situação de maior vulnerabilidade neste momento.