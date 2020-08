Paraná: Homem é morto a tiros após encontro com meninas que conheceu na internet

Photo Credit To Foto: Antônio Nascimento – Banda B

Um homem, de 28 anos, foi morto a tiros após um encontro em sua casa com duas meninas que conheceu na internet. O crime aconteceu neste domingo (16), na rua Francisco Motim Neto, na zona rural de Colombo, Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo o cabo Souza, da Polícia Militar, a vítima teria tentado fugir dos disparos e acabou morrendo nos fundos da residência de um vizinho. “A mãe do solicitante relata que ouviu vários disparos de arma de fogo no vizinho e que havia alguém gritando. Chegando no local, constatamos que a vítima levou diversos disparos, fugindo pelos fundos da casa e caindo nos fundos da casa do vizinho já em óbito”, disse o cabo.

Com a chegada da polícia, testemunhas revelaram que duas meninas estariam na casa da vítima. Elas foram abordadas pela equipe e relataram terem chegado no local por volta das 3h da manhã, além de que conhecerem o alvo dos disparos pela internet.

“Minutos antes da situação, parou um carro na frente da casa, chamou a vítima pelo nome, ele saiu da residência para conversar com essas pessoas. Elas não viram quem eram e na sequência escutaram os disparos. As meninas disseram que nesse momento se esconderam no banheiro para não serem atingidas”, afirma Souza.

Na casa, os policiais encontraram mais de meio quilo de maconha pronta para venda.

A vítima tinha várias passagens pela polícia por tráfico e roubo. As duas jovens foram encaminhadas para a delegacia, onde devem prestar os devidos esclarecimentos.