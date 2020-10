Paraná: Jovem atira em homem que invadiu casa e mata irmão por engano com arma da família

Photo Credit To Banda B

Um jovem de 20 anos foi morto por engano pelo irmão mais velho, dentro de casa, no bairro Capão da Imbuia, em Curitiba, na madrugada desta quarta-feira (21). Um criminoso totalmente descontrolado invadiu a casa e entrou em luta corporal com o jovem caçula. O mais velho, de 27, na tentativa de defendê-lo, atirou e matou o suspeito, mas também o irmão. A família estava em choque com os acontecimentos e bastante abalada. A Polícia Civil entendeu legítima defesa e, por ora, o irmão mais velho permanece em liberdade.

As imagens das câmeras de segurança da casa da família revelam que o suspeito, bastante alterado, chuta o portão e pula para dentro da casa, pouco antes da 1 hora. O delegado da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Tito Barichello, disse que houve luta corporal entre o suspeito e o irmão mais novo.

“Um criminoso invadiu a casa de uma família, segundo as imagens, ele força a entrada dele na casa, aparentemente, está drogado. Após conseguir entrar pela janela da casa, entra em luta corporal com um dos irmãos. O mais velho tem uma arma de fogo, registrada e documentada, ele desce para auxiliar o irmão que estava em luta corporal e acaba alvejando tanto o criminoso quanto o seu irmão”, descreveu à Banda B. “É uma tragédia familiar. Pra defender a família, esse irmão usou a arma de fogo, agindo em legítima defesa, mas causando a morte do seu irmão”, completou.

O irmão mais velho será ouvido formalmente ainda hoje, assim como uma acareação está prevista. “Ele não ficará preso, nesse momento. Mas vou ouvir todas as pessoas, farei uma acareação, recolher as provas. Isso pode mudar, mas essa é a decisão, nesse momento”, finalizou.

