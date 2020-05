Paraná: Motorista de ônibus de turismo é preso transportando fuzis e quase duas toneladas de maconha

Crédito da foto Para (Foto: Divulgação/PRF)

Dois fuzis e quase duas toneladas de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de segunda-feira (4), em Irati, na região centro-sul do Paraná. O motorista do ônibus de turismo, onde as drogas foram encontradas, foi preso em flagrante.

De acordo com informações da PRF, por volta do meio-dia os agentes abordaram o veículo, em frente ao posto policial, na BR-277. Após desconfiar do nervosismo excessivo do motorista, único ocupante do ônibus, os policiais rodoviários federais decidiram acionar o Grupo de Operações com Cães da Guarda Municipal de Irati.

Logo foram identificados dois compartimentos ocultos, no assoalho do ônibus, sob parte das poltronas. Além dos tabletes de maconha, somando 1.744,2 quilos, foram encontrados dois fuzis calibre 5,56, com quatro carregadores, ambos fabricados nos Estados Unidos.

Os tabletes da droga estavam envolvidos por uma camada de pó de café, o que não foi suficiente para despistar o faro dos cães.

Questionado, o motorista do ônibus, de 32 anos de idade, disse que saiu de Foz do Iguaçu (PR) e que seu destino final seria Itapema (SC).

Apreensão

Essa apreensão de maconha em Irati é a maior realizada este ano pela PRF na regiões Centro-Sul e Campos Gerais do Paraná. No ranking estadual de 2020, ela ocupa a terceira posição. A maior registrada até agora ocorreu em Palotina, no último dia 17 de abril, quando 8,2 toneladas da droga foram apreendidas, em um depósito.

A PRF registrou a ocorrência na Delegacia da Polícia Civil em Ponta Grossa (PR).

Motorista

O mesmo homem preso hoje (4), já havia sido flagrado pelo menos outras duas vezes com grandes quantidades da droga.

Em setembro de 2012, ele foi preso em Santa Maria do Oeste (PR) com 5,4 toneladas de maconha em um caminhão. E, em agosto de 2017, com um carro roubado e cerca de 500 quilos da droga, em São José dos Pinhais (PR).

Esses dois flagrantes anteriores foram feitos pela Polícia Civil do Paraná.

O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão. E o de tráfico internacional de armas de fogo, oito a 16 anos –a pena aumenta em 50% se a arma for de uso restrito, caso dos dois fuzis.