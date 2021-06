Paraná: Motorista morre após bater carro de frente com carreta

Crédito da foto Para Divulgação/PRF

Um motorista de 21 anos morreu após bater o carro que dirigia contra uma carreta na BR-277, em Laranjeiras do Sul, na região central do Paraná, nesta terça-feira (15). A colisão frontal ocorreu no Km 453 da rodovia.

O condutor da carreta sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado até o Hospital São Lucas, na mesma cidade.

De acordo com a Ecocataratas, concessionária que administra o trecho da rodovia, ambas as pistas estão interditadas e o tráfego de veículos é feito pelo acostamento.

Nas imagens, registradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), é possível ver que o carro de passeio ficou totalmente destruído com o impacto. O caminhão tombou às margens da BR, teve a carroceria bastante danificada e a carga acabou ficando espalhada pelo local.

Atualização

A PRF informou que conforme os vestígios encontrados no local, o motorista que faleceu transitava na contramão no momento em que colidiu contra a carreta.