Paraná: Motorista morre em gravíssimo acidente na BR-376 envolvendo duas carretas

Crédito da foto Para PRF

Um homem, de 53 anos, morreu em um grave acidente na BR-376, em Guairaçá, no Noroeste do Paraná, na noite dessa sexta-feira, 16. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo modelo Fiat Strada, conduzido pela vítima, seguia no sentido Paranavaí a Nova Londrina quando invadiu a pista contrária e bateu na lateral de uma carreta Scania.

Após a batida lateral, houve ainda uma batida frontal com outra carreta Scania que seguia atrás da primeira. O motorista da Strada ficou preso às ferragens e morreu na hora.

Os motoristas das carretas não tiveram ferimentos.

