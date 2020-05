Paraná passa de 2 mil casos de coronavírus e soma 119 mortes

Crédito da foto Para Foto: Divulgação Sesa

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou mais 69 casos de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus, que residem no Paraná, e mais dois óbitos. De acordo com o boletim divulgado nesta quinta-feira (14), o Estado soma 2.063 casos e 119 mortes.

Os dois homens que morreram estavam internados. Um deles residia em Paranavaí, tinha 85 anos e faleceu em 13 de maio. O outro, de 80 anos, era morador de Curitiba e morreu no dia 12 de maio.

No Paraná, 165 municípios têm ao menos uma pessoa contaminada com o Sars-CoV-2 e em 45 há registro de óbito.

As novas confirmações são nas seguintes cidades: Agudos do Sul (3), Alvorada do Sul (1), Ampére (1), Araucária (1), Barracão (1), Cambé (1), Campina Grande do Sul (1), Cascavel (5), Cidade Gaúcha (2), Colombo (3), Curitiba (11), General Carneiro (1), Imbituva (5), Iretama (1), Itaipulândia (1), Kaloré (1), Londrina (3), Mallet (1), Mamborê (1), Maringá (2), Paranaguá (5), Pinhais (1), Piraquara (2), Ponta Grossa (2), Prado Ferreira (1), Querência do Norte (1), Quitandinha (1), Ribeirão do Pinhal (1), São José dos Pinhais (2), Umuarama (5) e União da Vitória (2).

Fora do Estado

Pacientes que residem fora do Paraná e que tiveram o diagnóstico no Estado são 28. O novo confirmado é residente de Manaus, no Amazonas. Três pessoas residentes de outros locais morreram em decorrência da Covid-19.