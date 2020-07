Paraná passa dos 63 mil casos confirmados de coronavírus e chega a 1.577 mortes pela doença

Crédito da foto Para AEN

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta sexta-feira (24) 2.241 novas confirmações e 53 mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus. O Paraná acumula 63.572 diagnósticos positivos e 1.577 mortos em decorrência da doença.

Internados

. 844 pacientes estão em leitos SUS (382 em UTI e 462 em leitos clínicos/enfermaria) e 243 em leitos da rede particular (92 em UTI e 151 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.061 pacientes internados, 506 em leitos UTI e 555 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

Mortes

A secretaria estadual informa a morte de 53 pacientes, todos estavam internados. São 25 mulheres e 28 homens, com idades que variam de 37 a 93 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 8 a 24 de julho. Os pacientes que faleceram residiam em: Curitiba (23), Paranaguá (4), Cascavel (2), Fazenda Rio Grande (2), Piraquara (2), São José dos Pinhais (2), além de um óbito em cada um dos seguintes municípios: Araucária, Campo Largo, Cianorte, Corbélia, Foz do Jordão, Grandes Rios, Guaratuba, Londrina, Medianeira, Nova Esperança, Pato Branco, Pontal do Paraná, Quedas do Iguaçu, Realeza, Rio Branco do Sul, Santa Helena, São José das Palmeiras e Tibagi.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 687 casos de residentes de fora. 21 pessoas foram a óbito.