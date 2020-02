Paraná: Passageiro de ônibus saca arma e três assaltantes morrem em rodovia

Crédito da foto Para Colaboração

Três assaltantes de ônibus morreram durante a tentativa de assalto a um ônibus de transporte de passageiros, no trajeto de São Paulo a Brusque (SC), no km 36 da BR-116, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Um passageiro estava armado e reagiu, ferindo os marginais, durante a madrugada desta quarta-feira (12).

Tudo começou por volta das 2h30 quando os marginais, em um Golf Branco, interceptaram o ônibus, de dois andares. Em determinando momento, houve a reação por parte do passageiro, que teria uma arma legalizada.