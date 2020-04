Paraná: Policial desconfia de moça ajudando idoso e prende três em agência bancária

Crédito da foto Para Colaboração

Três pessoas foram presas em flagrante na manhã de sábado (18) tentando aplicar o golpe do ‘chupa-cabra’ em um idoso de 75 anos, em uma agência bancária no bairro Bigorrilho, em Curitiba. Eles instalaram a máquina em um dos caixas eletrônicos, aguardaram a primeira vítima no estacionamento, mas um policial de folga suspeitou da ação do trio e fez a abordagem. Dois rapazes de 22 e 23 e uma moça de 25 foram presos em flagrante.

Depois de instalar o ‘chupa-cabra’ – equipamento que armazena dados, senhas ou até mesmo trava o cartão dos clientes – o trio deixou a agência ao notar que um idoso se aproximava para utilizar os serviços 24 horas. O cartão do idoso ficou travado dentro de máquina e uma das integrantes se ofereceu para ajudar.

Em entrevista à Banda B, sargento Paulo da Reserva da Polícia Militar contou que achou estranho o comportamento do tri e resolveu aguardar, já que também teria ido ao banco para utilizar um dos caixas. “Na hora que estacionei, vi a movimentação de uma garota. Ela acompanhava um senhor que estava nervoso. Acabei desconfiando. Após ela sair do banco, eu a acompanhei. Quando entrou no carro, fiz a abordagem”, pontuou.