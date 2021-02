Paraná prevê vacinar contra covid todos acima de 60 anos até abril, mas veja o que pode dar errado

Photo Credit To Idosos recebem a vacina contra covid – Foto SMCS

Com a previsão da chegada de 2.421.355 doses da vacina contra a Covid-19 entre a semana que vem e o fim de março, a previsão da Secretaria de Estado da Saúde é que todos os idosos acima de 60 anos sejam vacinados no Paraná até abril. As doses doses devem chegar entre a última semana de fevereiro e o final de março, informou o governo do estado nesta quinta-feira (18), com base no cronograma de distribuição por unidades da Federação.

A má notícia que não há consenso em relação ao cronograma apresentado pelo Ministério da Saúde e o Instituto Butantan. Nesta quinta-feira, os dois trocaram acusações em relação aos prazos de entrega da vacina Coronavac, desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac e produzida no Brasil pelo instituto paulista.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, divulgou em reunião com governadores nesta quarta (17) um cronograma em que previa entrega em fevereiro de 9,3 milhões de doses da Coronavac.

O total, porém, estava acima do que havia sido anunciado horas antes pelo Butantan. O instituto prevê entregar 426 mil doses por dia a partir do dia 23 -o que corresponderia a 2,6 milhões de doses. Somado a outras doses já entregues no início deste mês, o total disponibilizado em fevereiro chegaria a 3,7 milhões.

Em nota , o ministério afirma que “contava com a entrega” das 9,3 milhões de doses e foi informado apenas nesta quinta que receberá valor menor do que o previsto. “A redução no número de vacinas quebra a expectativa do Ministério da Saúde de cumprir o cronograma divulgado”, informa.

A pasta diz ainda que a dificuldade em manter o cronograma inicial “está em o Butantan conseguir cumprir as entregas das doses previstas em contrato”.

O que foi anunciado pelo Governo do Paraná

Com base nos dados da Saúde, o Paraná anunciou que ainda neste mês chegarão ao Estado 452.366 doses, divididas em dois lotes – 10.113 aplicações do imunizante desenvolvido pela AstraZeneca em parceria com a Fiocruz; e 442.253 doses da Coronavac, produzidas pelo laboratório chinês Sinovac com o Instituto Butantan, de São Paulo.

Em março, de acordo com o Ministério da Saúde, outras 1.968.989 aplicações serão encaminhadas ao Paraná, entre AstraZeneca (961.451) e Coronavac (1.007.538). São estes números que fizeram o governo do estado anunciar a previsão de vacinar todos os idosos acima de 60 anos até abril, já que todas estas doses devem chegar até finald e março.

As novas remessas,c aso confirmadas, serão cerca de quatro vezes maior do total recebido pelo Paraná até o momento, de 539.900 doses.