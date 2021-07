Paraná recebe 548 mil vacinas contra a Covid-19 para continuar campanha de imunização

Crédito da foto Para Chegada de vacina astrazeneca Foto Gilson Abreu/Aen

Mais um grande lote com 548.060 vacinas contra Covid-19 desembarcou no Paraná entre sexta-feira (2) e este sábado (3). A remessa é integrada por 181.530 doses da Covishield, produzida na parceria AstraZeneca/Fiocruz/Universidade de Oxford, 233.150 da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson, e 133.380 da Pfizer/BioNTech.

Enquanto as doses da AstraZeneca são destinadas para a segunda dose (D2) de grupos com vacinação já iniciada no Paraná, as da Janssen e Pfizer/BioNTech serão encaminhadas para o avanço da vacinação da população em geral por faixa etária e complementação de grupos já em processo de imunização.

Neste final de semana o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) fará a divisão, validação e separação das doses. A distribuição para as 22 Regionais da Saúde deve ocorrer a partir de seguna-feira (5).

As doses da Pfizer/BioNTech chegaram na noite de sexta-feira. As da Astrazeneca e as da Janssen neste sábado, às 8h15 e às 13h25, respectivamente.

900 MIL – Esta remessa integra a 28ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde, que concentra, ao todo, 909.550 imunizantes – a maior até o momento. A remessa foi dividida e enviada com alguns dias de intervalo, conforme a disponibilidade dos imunizantes pelas fabricantes.

Parte das doses já foi entregue para os municípios paranaenses nesta semana: 84.240 doses da Pfizer/BioNTech e 277.250 da Fiocruz/AstraZeneca. Elas já estão sendo aplicadas neste final de semana.

Em sua maioria, as doses são destinadas ao avanço da vacinação da população em geral, realizado por faixa etária. A meta estabelecida pela Secretaria estadual de Saúde é de aplicar a primeira dose ou dose única em 80% da população-alvo até agosto, e 100% até setembro.

VACINÔMETRO – Até a manhã deste sábado (3), o Paraná aplicou 5.830.476 doses de vacinas contra a Covid-19. Foram 4.442.760 primeiras doses, 1.338.278 segundas doses e 51.362 doses únicas. Com 4.494.122 pessoas que receberam D1 ou dose única, o Paraná já iniciou a imunização de 51,5% de toda a população adulta.

Desde o início da campanha, o mês de junho foi o período em que o Paraná mais recebeu e aplicou vacinas contra Covid-19. A expectativa é de aumentar o ritmo em julho.

Os dados são do Vacinômetro do Sistema Único de Saúde (SUS), painel que atualiza em tempo real os dados fornecidos pelos municípios através da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).