Paraná recebe 57,6 mil doses de CoronaVac; Pfizer chega nesta quinta

Crédito da foto Para Geraldo Bubniak/AEN

O Governo do Estado recebeu às 10h50 desta quarta-feira (4), 57.600 doses de CoronaVac/Butantan. As vacinas contra a Covid-19 fazem parte da 34ª pauta de distribuição anunciada pelo Ministério da Saúde na noite desta terça-feira (3), contemplando o Paraná com 187.470 doses. Segundo a orientação do 32º Informe Técnico, mais de 84% dos imunizantes desta pauta são destinados a primeira aplicação (D1).

Além desde lote, o Estado aguarda o envio de mais 129.870 doses da Pfizer/BioNTech, previstos para entrega nesta quinta-feira (5) às 13h20.

Dentre as vacinas recebidas, metade deve ser utilizada para D1 e metade para D2, considerando o intervalo de 21 dias entre as doses. Portanto, 28.800 doses serão enviadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) a partir desta quinta-feira (5) para D1 e o restante deve ser enviado em até duas semanas. A distribuição das doses por município está sendo finalizada pela pasta.

Até o momento o Paraná já recebeu 10.058.350 vacinas contra a Covid-19 e segue como 5º Estado que mais aplicou os imunizantes no país em números absolutos. Segundo os dados do Vacinômetro nacional, foram aplicadas até agora 8.274.622 vacinas, sendo 5.896.380 D1, 305.067 doses únicas e 2.073.175 D2.

Entre primeiras doses e doses únicas, o Paraná já aplicou 6.201.447 vacinas, alcançando 70,98% da população adulta do Estado com ao menos uma dose.