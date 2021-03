Paraná recebe doação de mais 15 respiradores com monitores

Photo Credit To Foto: Divulgação SESA-PR

A Klabin, maior produtora e exportadora de papéis do Brasil, doou mais 15 respiradores com monitores para a Secretaria de Estado da Saúde. Os equipamentos chegaram na noite deste sábado (6) e serão fundamentais para equipar Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) na estratégia contra a Covid-19 nos próximos dias, dentro do esforço de aumentar o atendimento com leitos especializados em todas as quatro macrorregiões.

A empresa, que tem unidades na região dos Campos Gerais e mantém investimentos robustos no Paraná, é parceira do Governo do Estado em diversas iniciativas. Entre elas estão a entrega de 27 respiradores com monitores em menos de um ano e apoio financeiro e de engenharia civil para a conclusão do Hospital Regional de Telêmaco Borba, que passou a receber pacientes em junho do ano passado.

A Klabin entrou em contato com a Invest Paraná, agência de atração de investimentos do Estado e elo do investimento bilionário do projeto Puma II, na sexta-feira (5) à tarde com a proposta e em menos de um dia efetivou a entrega. A iniciativa visa atender a urgência da disponibilidade desses equipamentos por parte do Governo do Paraná com o aumento dos internamentos na rede pública.

Segundo Eduardo Bekin, diretor-presidente da entidade estatal, a Klabin mais uma vez se mostrou prestativa com uma demanda urgente da população. “A direção da empresa nos procurou sensibilizada com a nova situação da pandemia, com o agravamento dos indicadores. A Klabin disponibiliza novamente uma quantidade grande de equipamentos para atender quem mais precisa. Somos muito gratos”, disse.

Ele destacou, ainda, que o Governo do Estado está trabalhando para sensibilizar outras empresas e cooperativas para reforçar o estoque. Nesta semana, a Secretaria de Saúde também solicitou ao Ministério da Saúde mais respiradores e ventiladores para atender o aumento do número de leitos abertos nos últimos dias. Foram 213 novas UTIs disponibilizadas pelo Estado apenas na última semana.

“Vamos abrir novos leitos nos próximos dias com esses equipamentos. Há um esforço muito grande por parte de todo o Governo do Estado e das prefeituras, mas os recursos médicos e humanos são finitos. É hora de reforçar as medidas preventivas e diminuir o contágio no Paraná”, reforçou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

Klabin

A Klabin doou, por iniciativa própria, 107 respiradores e ventiladores a diversos estados. A empresa já repassou R$ 16 milhões para iniciativas nas áreas de saúde e assistência social desde o começo da pandemia. Além disso, a Klabin também é parceria de uma iniciativa nacional que envolve outras companhias e a Magnamed, maior fabricante de ventiladores respiratórios do País. Essa estratégia agilizou a entrega de equipamentos para o Ministério da Saúde em 2020.