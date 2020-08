Paraná registra 1,9 mil novos casos de covid-19 em apenas um dia; mais 54 mortes pelo vírus

Photo Credit To Foto: AEN

A Secretaria de Estado da Saúde informa que o Paraná tem 102.615 casos confirmados de Covid-19 e 2.636 mortes em consequência da infecção. O aumento de sexta para sábado foi de 1.900 diagnósticos positivos e 54 óbitos pelo novo coronavírus. Há ajustes nos casos confirmados detalhados ao final do texto.

INTERNADOS – 1.445 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. Destes, 1.209 ocupam leitos SUS (611 em UTI e 598 em leitos clínicos/enfermaria) e 246 leitos da rede particular (103 em UTI e 143 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 741 pacientes internados, 305 em leitos UTI e 436 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2

ÓBITOS – A secretaria estadual informa a morte de 54 pacientes. Todos estavam internados. São 21 mulheres e 33 homens com idades que variam de 29 a 92 anos. Os óbitos ocorreram entre seis e 15 de agosto.

Os pacientes residiam em: Curitiba (25), Almirante Tamandaré (4), Arapongas (2), Araucária (2), Fazenda Rio Grande (2), Pinhais (2), Rio Branco do Sul (2), São José dos Pinhais (2). Além destes óbitos, uma morte foi registrada em cada um dos seguintes municípios: Cambé, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Cianorte, Foz do Iguaçu, Irati, Itaperuçu, Ivaiporã, Jandaia do Sul, Mandirituba, Ortigueira, Peabiru e Rio Negro.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da secretaria estadual registra 1.156 casos de pessoas que não moram no Estado. Destas, 29 morreram.

AJUSTES:

Alteração de município:

Um caso confirmado no dia 6/8 em Teixeira Soares foi transferido para Curitiba

Um caso confirmado no dia 6/8 em Teixeira Soares foi transferido para Ponta Grossa

Um caso confirmado no dia 31/7 em Curitiba foi transferido para São José dos Pinhais

Um caso confirmado no dia 31/7 em Peruíbe foi transferido para Curitiba

Um óbito confirmado no dia 1/8 em Faxinal foi transferido para Cruzmaltina

Um óbito confirmado no dia 12/8 em Cascavel foi transferido para Toledo

Exclusões:

Um caso confirmado no dia 13/8 em Cascavel foi excluído por duplicidade de notificação

O óbito de um paciente do sexo masculino, de 56 anos, confirmado no dia 4/8 em Santo Inácio foi excluído por duplicidade de notificação

Um caso confirmado no dia 29/7 em Santo Inácio foi excluído por duplicidade de notificação