Paraná registra 2.820 novos casos de Covid-19 e 69 mortes; vítima mais velha tinha 103 anos

Photo Credit To Foto: Geraldo Bubniak/AEN

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta sexta-feira (05) 2.820 novos casos e 69 mortes pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Paraná soma 560.676 casos confirmados e 10.238 mortos.

Os casos divulgados nesta sexta-feira (05) são de fevereiro (2.430) e janeiro de 2021 (278) e dos seguintes meses de 2020: maio (2), junho (1), julho (5), agosto (2), setembro (2), outubro (2), novembro (29) e dezembro (69).

Internados

1.354 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados. São 1.132 pacientes em leitos SUS (628 em UTI e 504 em leitos clínicos/enfermaria) e 222 em leitos da rede particular (94 em UTI e 128 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.278 pacientes internados, 466 em leitos UTI e 812 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos.

Mortes

A secretaria estadual informa a morte de mais 69 pacientes. São 29 mulheres e 40 homens, com idades que variam de 37 a 103 anos. Os óbitos ocorreram entre 03 de agosto de 2020 a 05 de fevereiro de 2021.

Os pacientes que morreram residiam em Curitiba (11), Cascavel (4), Guarapuava (3), Ponta Grossa (3), Almirante Tamandaré (2), Bela Vista do Paraíso (2), Castro (2), Centenário do Sul (2), Foz do Iguaçu (2), Guaratuba (2), Pato Branco (2), Piraí do Sul (2), Quatro Barras (2), Siqueira Campos (2),

A Secretaria da Saúde registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Ampére, Apucarana, Araucária, Bom Sucesso, Cambe, Campo Mourão, Chopinzinho, Coronel Vivida, Faxinal, Fazenda Rio Grande, Goixim, Itapejara D´Oeste, Jaguariaíva, Mandaguari, Maringá, Nova Aurora, Nova Tebas, Prado Pereira, Rio Branco do Sul, Rolândia, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São Mateus do Sul, Sertanópolis, Toledo, Três Barras do Paraná, Umuarama, Vera Cruz do Oeste.

O monitoramento registra 4.227 casos de residentes de fora, 79 pessoas moreram.