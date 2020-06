Paraná registra mais de 3 mil casos de Covid-19 em apenas quatro dias

Crédito da foto Para AEN

O Paraná registrou 3.070 novos casos da Covid-19 em apenas quatro dias, de terça a sexta-feira (16 a 19). Só no boletim desta sexta-feira, a Secretaria da Saúde divulga 868 confirmações. O informe traz também mais 13 óbitos pela infecção. O Paraná soma agora 12.785 casos e 419 mortos em decorrência da doença. Há ajustes de dois casos confirmados no monitoramento e que foram excluídos por duplicidade.

INTERNADOS – Atualmente, 451 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados, sendo 315 em leitos SUS (135 em UTI e 180 em leitos clínicos/enfermaria) e 136 em leitos da rede particular (52 em UTI e 84 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 889 pacientes em leitos UTI e enfermaria que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

Continua depois da publicidade

ÓBITOS – Os 13 pacientes que foram a óbitos e constam do atual informe estavam internados. São dez mulheres e três homens, com idades que variam de 45 a 93 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 16 e 19 de junho.

Os pacientes que faleceram residiam: quatro em Londrina, três em Curitiba, além de um caso em cada um dos municípios de Cascavel, Jaguapitã, Pinhais, São José dos Pinhais, São Sebastião da Amoreira e Toledo.

MUNICÍPIOS – Atualmente, 316 cidades paranaenses têm ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Barbosa Ferraz, Espigão Alto do Iguaçu, registraram casos pela primeira vez. Em 114 municípios há óbitos pela doenç

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Secretaria da Saúde registra 147 casos de residentes de fora. Nove pessoas foram a óbito.

A Secretaria reforça que os municípios têm critérios diferentes de confirmação de casos e que por isso pode ocorrer divergência de número de pacientes. Os dados são consolidados na gestão estadual, mas os municípios encaminham as informações para as regionais que repassam para o CIEVS na Secretaria.

AJUSTES:

ALTERAÇÃO DE MUNICÍPIO – Um caso confirmado dia 16 de junho em Bom Sucesso foi transferido para Sarandi; outro confirmado dia 16, em Fazenda Rio Grande, foi transferido para Curitiba.

Um caso confirmado dia 16 de junho em Quatro Barras foi transferido para Campo Largo. Um caso confirmado dia 17 de junho em Balsa Nova foi transferido para Campo Largo e dois casos confirmados dia 09 de junho, em Cândido de Abreu, foram transferidos para Ponta Grossa.

EXCLUSÃO POR DUPLICIDADE – Um caso confirmado dia 12 de junho em Foz do Iguaçu foi excluído por duplicidade de notificação. Também foi excluído por duplicidade de notificação um caso confirmado dia 16 de junho em Curitiba.

TESTES – A secretaria da Saúde divulga a lista de fabricantes de testes rápidos validados pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), que têm os resultados positivos incluídos no monitoramento do CIEVS:

1. One Step Covid-2019 Test®️ da fabricante Guangzhou WondfoBiotechCo., Ltda., cujo representante legal no Brasil é a empresa Celer Biotecnologia S/A.

2. Medteste Coronavírus (Covid-19) igG/IgM da fabricante Hangzhou Biotest Biotech Co. Ltd cujo representante legal no Brasil é a empresa Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda.

3. Covid-19 Igg/Igm Eco do fabricante Eco Diagnóstica Ltda-ME, cujo representante legal no Brasil é a empresa Eco Diagnóstica Ltda-ME

4. Covid-19 IgG/IgM BIO do fabricante Quibasa Química Básica Ltda, cujo representante legal no Brasil é a empresa Quibasa Química Básica Ltda.

5 – SARS-CoV-2 Antibody Test da fabricante WondfoBiotechCo., Ltda.