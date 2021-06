Paraná registra temperatura abaixo de zero e frio predomina em grande parte do estado

Crédito da foto Para Pixabay

General Carneiro, no Centro-Sul do Paraná, registrou temperaturas negativas na madrugada deste domingo (13). Segundo o Instituto Meteorológico Simepar, os termômetros na cidade chegaram a -1,4°C, a menor temperatura do estado. Curitiba também amanheceu gelada, com 5°C.

A condição, segundo o Simepar, se dá por conta da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. “A tendência para o restante da manhã é de o tempo se manter estável, sem chuva. Mas, apesar de o sol predominar, não deve esquentar muito. A partir da noite, nota-se novamente um alto resfriamento”, explica o meteorologista Samuel Braun.

Na capital, a expectativa é de que as temperaturas não passem dos 18°C neste domingo.

Para segunda-feira, novamente a expectativa é para temperaturas baixas. “Previsão de mínimas próximas aos 5°C, então mantém-se um padrão e com condição de formação de nevoeiros”, conclui Braun.