Paraná: Soldado da Polícia Militar tem arma roubada e é morto a tiros após confusão em baile

Crédito da foto Para Pixabay

O soldado Fernando H, do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), foi morto a tiros na noite deste sábado (31), em Cerro Azul, na Região Metropolitana de Curitiba. O crime teria acontecido durante uma festa na zona rural, na localidade de Bomba, a cerca de 30 km do Centro.

Segundo consta no boletim de ocorrência registrado sobre o episódio, um amigo do soldado o teria convidado para comemorar uma festa de aniversário com familiares, em Cerro Azul. Após a comemoração, os dois decidiram ir até um baile. Lá, houve uma confusão, três suspeitos avançaram na direção de Fernando lhe agredindo, tomando sua arma e atirando contra ele.

O soldado teve ferimentos na região do tórax e no pé direito. Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital Cerro Azul, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o trajeto até a unidade de saúde. O amigo que o acompanhava também ficou ferido, mas sobreviveu.

Ainda de acordo com o boletim, após os disparos, o trio envolvido na confusão fugiu em um Volkswagen Gol, de cor prata, com a lateral do lado do motorista raspada.