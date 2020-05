Paraná soma 3.331 casos de coronavírus e 156 mortes

Crédito da foto Para EBC

A Secretaria de Estado da Saúde informa o registro de 122 novos casos do novo coronavírus e mais três óbitos. O Paraná acumula 3.331 confirmações da doença e 156 mortes por causa da Covid-19. Foram excluídos do boletim desta segunda-feira (25) três casos. Dois deles estavam registrados em duplicidade e um foi transferido para o estado de São Paulo.

As três pessoas que morreram estavam internadas. Dois homens, um residente em Guapirama, de 78 anos, foi a óbito no sábado (23) e o outro, de 67 anos, era morador de Mandaguari e morreu no domingo (24). Uma mulher de 43 anos que residia em Quitandinha faleceu nesta segunda.

MUNICÍPIOS – No Paraná, 218 cidades têm ao menos um caso confirmado de Covid-19. Em 62 municípios há registro de óbitos pela doença.

As novas confirmações são nas seguintes cidades: Almirante Tamandaré (1), Anahy (1), Andirá (2), Araucária (3), Bandeirantes (1), Cambé (2), Campina Grande do Sul (8), Campo Bonito (3), Cascavel (22), Colombo (2), Cornélio Procópio (2), Curitiba (13), Fazenda Rio Grande (2), Figueira (1), Francisco Alves (1), Guaraniaçu (1), Ibiporã (2), Itapejara D’Oeste (1), Leópolis (1), Londrina (28), Medianeira (1), Missal (1), Ortigueira (1), Pinhais (1), Ponta Grossa (3), Quatro Barras (4), Quedas do Iguaçu (1), Quitandinha (6), Santa Cecília do Pavão (1), Santa Tereza do Oeste (1), São João do Caiuá (1), São José dos Pinhais (1), Sapopema (2) e Uraí (1)

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Secretaria da Saúde registrou também mais quatro confirmações de pessoas que não moram no Paraná. Elas residem em Campos Novos e Concórdia (Santa Catarina), Rio Branco (Acre) e São Luís (Maranhão). Um novo óbito foi registrado nesta segunda-feira (25), de uma mulher de 76 anos, de Jacupiranga (SP), que morreu no dia 22. No total, quatro pessoas não residentes no Paraná foram a óbito em alguma das cidades do Estado.

ALTERAÇÕES

– Um caso confirmado em 8 de maio como residente em Curitiba foi transferido para Araucária.

– Um caso confirmado em 8 de maio como residente em Araucária foi excluído por duplicidade de notificação.

– Um caso confirmado em 9 de maio como residente em Campo Largo foi excluído por duplicidade de notificação.

– Um caso confirmado em 21 de maio como residente em Quatro Barras foi transferido para Jacupiranga (SP).