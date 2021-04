Paraná soma mais de 850 mil casos confirmados da Covid-19 e ultrapassa 17 mil mortes

Photo Credit To Foto: Geraldo Bubniak/AEN

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta sexta-feira (02) 4.569 casos confirmados e 242 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 850.531 casos confirmados e 17.066 mortos em decorrência da doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de abril (2.323) março (2.087), fevereiro (51) e janeiro ( 12) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: abril (1), julho (3), agosto (1), setembro (3), novembro (61), dezembro (27).

Internados

2.864 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 2.237 pacientes em leitos SUS ( 970 em UTI e 1.267 em leitos clínicos/enfermaria) e 627 em leitos da rede particular (320 em UTI e 307 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 2.728 pacientes internados, 952 em leitos UTI e 1.776 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Mortes

A secretaria estadual informa a morte de mais 242 pacientes. São 113 mulheres e 129 homens, com idades que variam de 10 a 102 anos. Os óbitos ocorreram de 31 de agosto de 2020 a 2 de abril de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (58), Maringá (22), Ponta grossa (14), Apucarana (10), Londrina (10), Paranaguá (9), Araucária (6), Cianorte (6), Foz do Iguaçu (5), São José dos Pinhais (5),Cascavel (4), Almirante Tamandaré (3), Campo Largo (3), Colombo (3), Matinhos (3), Paranavaí (3), Pato Branco (3), Quatro Barras (3), Santo Antônio da Platina (3), Cambé (2), Campo Mourão (2), Fazenda Rio Grande (2), Guarapuava (2), Ivaiporã (2), Mandaguaçu (2), Marechal Cândido Rondon (2), Marilândia do Sul (2), Medianeira (2), Palotina (2), Pontal do Paraná (2), Tapejara (2), Telêmaco Borba (2), Tibagi (2), Toledo (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Adrianópolis, Ampére, Araruna, Assis Chateaubriand, Bom Sucesso do Sul, Califórnia, Campina Grande do Sul, Castro, Centenário do Sul, Cerro Azul, Cornélio Procópio, Coronel Domingos Soares, Dois Vizinhos, Engenheiro Beltrão, Francisco Beltrão, Guairaça, Guaraqueçaba, Ibiporã, Jardim Alegre, Juranda, Lapa, Mandirituba, Mariluz, Nova Fátima, Paiçandu, Pérola D´Oeste, Pinhão, Piraí do Sul, Rio Branco do Sul, Rio Negro, Rolândia, Santa Maria do Oeste, São João do Caiuá, São Mateus do Sul, Terra Boa, três Barras do Paraná, Uraí, Wenceslau Braz.