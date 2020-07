Paraná tem dia com recorde de mortes: 58 confirmadas por Covid-19 em 24 horas

Crédito da foto Para Foto:Jaelson Lucas / ANPr

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta terça-feira (21) 1.608 novas confirmações e 58 mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus. O Paraná soma agora 56.905 casos e 1.396 mortos em decorrência da doença. Há ajustes nos casos confirmados detalhados ao final do texto.

INTERNADOS – 1.096 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados hoje. 852 pacientes estão em leitos SUS (358 em UTI e 494 em leitos clínicos/enfermaria) e 244 em leitos da rede particular (80 em UTI e 164 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.057 pacientes internados, 495 em leitos UTI e 562 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A secretaria estadual informa a morte de mais 58 pacientes, todos estavam internados. São 19 mulheres e 39 homens, com idades que variam de 35 a 87 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 6 a 21 de julho. Os pacientes que faleceram residiam em: Curitiba (25), Paranaguá (4), Piraquara (3), Colombo (3), Arapongas (2), além de um óbito em cada um dos seguintes municípios: Alto Pirquiri, Araucária, Campina Grande do Sul, Foz do Iguaçu, Foz do Jordão, Guarapuava, Guaraqueçaba, Guaratuba, Itaperuçu, Jandaia do Sul, Lapa, Manoel Ribas, Mariluz, Maringá, Ouro Verde do Oeste, Palotina, Rio Negro, Terra Boa, Terra Rica e Umuarama.