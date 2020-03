Paraná tem mais 13 casos confirmados; 10 são em Curitiba

Crédito da foto Para EBC

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou mais 13 casos de coronavírus no Paraná nesta sexta-feira (20). 10 são de Curitiba, dois de Londrina e um de Guaíra, no Oeste do Estado.

As confirmações são de oito mulheres e cinco homens com idades entre 25 e 59 anos, destes, nove foram testados por laboratórios particulares e quatro pelo Laboratório Central do Estado (Lacen).

Outros seis casos de Curitiba possivelmente serão confirmados. Os pacientes realizaram os testes em laboratórios privados, ainda não habilitados pelo Lacen.

DADOS – Atualmente o Paraná possui 36 casos confirmados, cinco estão em isolamento hospitalar e os demais em isolamento domiciliar.

O novo boletim aponta 137 casos descartados e 202 casos suspeitos, totalizando 375 notificações.

Os municípios de Colombo, Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Honório Serpa, Mangueirinha, Pato Branco, Conselheiro Mairinck, Jacarezinho, Japira, Tomazina, Assis Chateaubriand e Ivaiporã ainda não haviam registrado notificações da doença.

BOLETIM – A pasta informa que o sistema do Ministério da Saúde utilizado para atualização de casos segue instável durante essa semana.

Sem acesso ao sistema, a Sesa não tem como informar e notificar novos casos, tampouco analisar e indicar em quais municípios estão localizados os novos suspeitos.

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde e por Secretarias Municipais podem ser divergentes, em razão disso.