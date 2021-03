Paraná tem novo recorde de mortes pela covid-19; mais de 15 mil paranaenses já perderam a vida

Photo Credit To Arquivo/Gilson Abreu/AEN

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta terça-feira (23) 7.297 casos confirmados e 311 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 801.905 casos confirmados e 15.166 mortos em decorrência da doença. É o novo recorde de mortes contabilizadas em 24 horas, uma a mais que no boletim da terça-feira da semana passada.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de março (6.949), fevereiro (193) e janeiro (12) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: abril (1), junho (47), julho (11), agosto (10), setembro (7), outubro (2), novembro (37) e dezembro (28).

INTERNADOS

2.777 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 2.205 pacientes em leitos SUS (893 em UTI e 1.312 em leitos clínicos/enfermaria) e 572 em leitos da rede particular (287 em UTI e 285 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 2.734 pacientes internados, 886 em leitos UTI e 1.848 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS

A secretaria estadual informa a morte de mais 311 pacientes. São 144 mulheres e 167 homens, com idades que variam de 17 a 106 anos. Um óbito ocorreu em 21 de março de 2020, oito em janeiro, oito em fevereiro e os demais de 1º a 23 de março de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (40), Maringá (20), Londrina (16), Ponta Grossa (16), Foz Do Iguaçu (15), Cascavel (14), Arapongas (8), Francisco Beltrão (8), São Jose Dos Pinhais (8), Guarapuava (7), Mandaguari (6), Matinhos (6), Toledo (6), Umuarama (6), Campo Largo (5), Palmas (5), Pinhais (5), Jaguariaíva (4), Paranavaí (4), Sarandi (4), Andirá (3), Capitão Leônidas Marques (3), Guairá (3), Itaperuçu (3), Paiçandu (3), Pontal Do Paraná (3), Rio Branco Do Sul (3), Telêmaco Borba (3), Atalaia (2), Campina Do Simão (2), Campo Mourão (2), Cruzeiro Do Sul (2), Fazenda Rio Grande (2), Grandes Rios (2), Guaratuba (2), Irati (2), Itapejara D’Oeste (2), Palmeira (2), Pinhalão (2), Quitandinha (2), Santa Izabel Do Oeste (2), Terra Roxa (2) e Tijucas Do Sul (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Almirante Tamandaré, Alto Paraná, Ampére, Arapoti, Araucária, Ariranha Do Ivaí, Assai, Balsa Nova, Barracão, Boa Vista Da Aparecida, Borrazópolis, Cambe, Capanema, Castro, Clevelândia, Cornélio Procópio, Coronel Domingos Soares, Coronel Vivida, Cruzeiro Do Oeste, Dois Vizinhos, Figueira, Florai, Formosa Do Oeste, Guairaçá, Ibaiti, Ibiporã, Iretama, Itambaracá, Ivaiporã, Jaguapitã, Juranda, Lobato, Mandaguaçu, Mandirituba, Marechal Candido Rondon, Marmeleiro, Nova Aurora, Nova Santa Barbara, Palmital, Pato Branco, Piên, Piraquara, Quedas Do Iguaçu, Ramilândia, Rio Negro, Rolândia, Santa Fe, Santa Mariana, Santo Antônio Do Sudoeste, São Jorge Do Patrocínio, São Jose Da Boa Vista, Sapopema, Três Barras Do Paraná e União Da Vitória.

FORA DO PARANÁ

O monitoramento da Sesa 5.252 casos de residentes de fora, 115 pessoas foram a óbito.