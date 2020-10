Paraná: Tribunal do Júri condena casal pela morte de três filhos recém-nascidos

Photo Credit To Caso ocorreu em Salto do Lontra (Reprodução Google Street View)

O Tribunal do Júri de Salto do Lontra, no Sudoeste do Paraná, condenou um casal denunciado pela morte de três filhos recém-nascidos nos anos de 2010, 2013 e 2016. Segundo informações divulgadas nesta sexta-feira (16) pelo Ministério Público do Paraná, a mãe foi acusada de executar os crimes, e o pai, de instigar, ajustar e determinar a prática criminosa, pois ambos não desejavam ter mais filhos.

Conforme a denúncia, a ré escondia as gestações e era negligente com os cuidados de pré-natal e, logo após o nascimento dos filhos, matava as crianças em coautoria com o pai delas.

Antes das três crianças assassinadas, o casal teve outros cinco filhos. Após o oferecimento da denúncia criminal pelo MP-PR, os dois se mudaram para outra cidade, e, em dezembro de 2018, a mulher ainda deu à luz a mais uma criança. Mas, da mesma forma que nas gestações anteriores, os réus decidiram esconder a gravidez e negligenciaram os cuidados médicos, levando a equipe da rede de proteção, diante de alguns indicativos concretos do caso, a acreditar que o casal cometeria os mesmos atos violentos contra o filho. Por intervenção do MP-PR, a criança foi encaminhada a família substituta, com a extinção do poder familiar dos pais biológicos.

A mulher recebeu pena de 63 anos e 8 meses de reclusão, enquanto que o homem foi apenado com 48 anos e 4 meses de reclusão, por ter sido absolvido da prática do primeiro homicídio.