Paraná ultrapassa 100 mil casos e 2,5 mil mortos pela Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde informa que o Paraná tem 100.716 casos confirmados de Covid-19 e 2.583 mortes em consequência da infecção até esta sexta-feira (14). O aumento de um dia para o outro foi de 2.250 diagnósticos positivos e 36 óbitos. Há ajustes nos casos confirmados detalhados ao final do texto.

INTERNADOS – Nesta sexta-feira, há 1.105 pacientes com diagnóstico confirmado internados. Destes, 859 ocupam leitos SUS (413 em UTI e 446 em enfermaria) e 246 leitos da rede particular (103 em UTI e 143 em enfermaria).

Há outros 1.148 pacientes internados, sendo 505 em leitos UTI e 643 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

ÓBITOS – Os 36 pacientes que foram a óbito, relatados neste informe, estavam internados. São 18 mulheres e 18 homens com idades que variam de 40 a 99 anos. Quatro óbitos ocorreram em julho e os demais no mês de agosto.

Os pacientes residiam em Curitiba (9), Cascavel (3), Bandeirantes (2), Colombo (2), Maringá (2), Ortigueira (2) e São José dos Pinhais (2). Além destes, foi registrada uma morte em cada um dos municípios de Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul, Capanema, Dois Vizinhos, Fazenda Rio Grande, Guarapuava, Ibaiti, Palotina, Ponta Grossa, Rio Branco do Sul, Sabáudia, Sarandi, Telêmaco Borba e Toledo.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da secretaria estadual registra 1.128 casos de pessoas que não moram no Estado. Destas, 29 morreram

AJUSTES

Alteração de município:

Um caso confirmado no dia 9/07 em Tibagi foi transferido para São José dos Pinhais

Um óbito confirmado no dia 31/07 em Rio Negro foi transferido para Piraquara (paciente do sexo masculino, 67 anos).

EXCLUSÕES

Houve 93 exclusões por duplicidade de notificação:

Um caso confirmado no dia 7/8 em Florestópolis

Um caso confirmado no dia 8/8 em Cascavel

Um caso confirmado no dia 8/8 em Guarapuava

Um caso confirmado no dia 10/8 em Arapongas

Dois casos confirmados no dia 10/8 em Cascavel

Um caso confirmado no dia 10/8 em Chopinzinho

Um caso confirmado no dia 10/8 em Colorado

Um caso confirmado no dia 10/8 em Coronel Vivida

Sete casos confirmados no dia 10/8 em Curitiba

Um caso confirmado no dia 10/8 em Engenheiro Beltrão

Um caso confirmado no dia 10/8 em Foz do Iguaçu

Um caso confirmado no dia 10/8 em Ivaiporã

Um caso confirmado no dia 10/8 em Marialva

Três casos confirmados no dia 10/8 em Maringá

Um caso confirmado no dia 10/8 em Nova Esperança

Um caso confirmado no dia 10/8 em Pato Branco

Três casos confirmados no dia 10/8 em Rolândia

Um caso confirmado no dia 10/8 em São José da Boa Vista

Um caso confirmado no dia 10/8 em São José dos Pinhais

Dois casos confirmados no dia 10/8 em Sarandi

Um caso confirmado no dia 10/8 em Telêmaco Borba

Um caso confirmado no dia 11/8 em Almirante Tamandaré

Um caso confirmado no dia 11/8 em Campo Largo

Sete casos confirmados no dia 11/8 em Curitiba

Um caso confirmado no dia 11/8 em Dois Vizinhos

Dois casos confirmados no dia 11/8 em Francisco Beltrão

Um caso confirmado no dia 11/8 em Marmeleiro

Dois casos confirmados no dia 11/8 em São José dos Pinhais

Um caso confirmado no dia 12/8 em Araucária

Um caso confirmado no dia 12/8 em Campina Grande do Sul

Um caso confirmado no dia 12/8 em Cornélio Procópio

Oito casos confirmados no dia 12/8 em Curitiba

Um caso confirmado no dia 12/8 em Fazenda Rio Grande

Dezoito casos confirmados no dia 12/8 em Foz do Iguaçu

Um caso confirmado no dia 12/8 em Imbituva

Um caso confirmado no dia 12/8 em Mandaguari

Três casos confirmados no dia 12/8 em Maringá

Um caso confirmado no dia 12/8 em Matelândia

Um caso confirmado no dia 12/8 em Paranaguá

Um caso confirmado no dia 12/8 em Rolândia

Um caso confirmado no dia 12/8 em Tunas do Paraná

Um caso confirmado no dia 13/8 em Cambé

Dois casos confirmados no dia 13/8 em Cascavel

Um caso confirmado no dia 13/8 em Ibiporã

Dois casos confirmados no dia 13/8 em Ribeirão do Pinhal