Paraná ultrapassa 50 mil casos de Covid-19

Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta sexta-feira (17) 1.900 novas confirmações e 46 mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus. O Paraná soma 50.761 casos e 1.273 mortos em decorrência da doença. Há ajustes nos casos confirmados detalhados ao final do texto.

INTERNADOS – 1.088 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados hoje (17). 838 pacientes estão em leitos SUS (357 em UTI e 481 em leitos clínicos/enfermaria) e 249 em leitos da rede particular (82 em UTI e 167 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.045 pacientes internados, 491 em leitos UTI e 554 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos.

ÓBITOS – Morreram mais 46 pacientes. Todos estavam internados. São 18 mulheres e 28 homens, com idades que variam de 38 a 99 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 3 de julho a 17 de julho. Os pacientes que faleceram residiam em Curitiba (22), Paranaguá (3), Cascavel (3), Rio Negro (2), Foz do Iguaçu (2), Campo Largo (2), Arapongas (2), além da ocorrência de uma morte em cada um dos seguintes municípios: Colombo, Rolândia, São José dos Pinhais, Quedas do Iguaçu, Peabiru, Jaguapitã, Imbituva, Goioerê, Diamante do Sul e Curiúva.

MUNICÍPIOS – 385 cidades paranaenses têm ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Em 200 municípios há mortos pela doença.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Secretaria registra 560 casos de residentes de fora. 19 pessoas foram a óbito.

AJUSTES – Alteração de município: Um caso confirmado na data de 19/6 em Cascavel foi transferido para Diamante do Sul. Um caso confirmado na data de 11/7 em Bom Sucesso do Sul foi transferido para Curitiba. Um caso confirmado na data de 3/7 em Ibaiti foi transferido para Luiz Alves/SC. Um caso confirmado na data de 7/7 em Telêmaco Borba foi transferido para Curitiba. Um caso confirmado na data de 14/7 em Curitiba foi transferido para Cidade Gaúcha. Um óbito confirmado na data de 16/7 em Araucária foi transferido para Campo Magro.

EXCLUSÃO – Um caso confirmado na data de 18/6 em Foz do Iguaçu foi excluído por duplicidade de notificação.