Paraná ultrapassa 8 mil óbitos pela Covid-19

Photo Credit To AEN

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta terça-feira (05) 4.702 novos casos de Covid-19 e 96 mortes pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Paraná soma 424.541 diagnósticos confirmados e 8.092 mortes em decorrência da doença.

Os casos divulgados nesta terça-feira são de janeiro de 2021 (3.054) e dos seguintes meses de 2020: abril (1), maio (2), junho (4), julho (9), agosto (15), setembro (08), outubro (05), novembro (127) e dezembro (1.477).

INTERNADOS – Nesta terça-feira (05) são 1.531 pacientes internados com diagnóstico confirmado de Covid-19. Destes, 1.185 ocupam leitos SUS (608 UTI e 577 clínicos/enfermaria) e 346 da rede particular (137 UTI e 209 clínicos/enfermaria).

Há outros 1.033 pacientes internados, 422 em leitos UTI e 611 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A secretaria estadual informa a morte de mais 96 pacientes. São 42 mulheres e 54 homens com idades que variam de 27 a 94 anos. Os óbitos ocorreram entre 19 de julho de 2020 e 05 de janeiro de 2021.

Pacientes que foram a óbito residiam em Londrina (8), Curitiba (6), Umuarama (5), Apucarana (4), Campina Grande do Sul (4), Toledo (4), Araucária (3), Colombo (3), Ponta Grossa (3), São José dos Pinhais (3), Almirante Tamandaré (2), Campo Largo (2), Carambeí (2), Foz do Iguaçu (2), Maringá (2), Morretes (2), Paranaguá (2), Piraquara (2), Prudentópolis (2), Rolândia (2) e Siqueira Campos (2).

O boletim confirma ainda uma morte em cada uma dos seguintes municípios: Altônia, Arapongas, Chopinzinho, Cianorte, Cruzeiro do Oeste, Faxinal, Fazenda Rio Grande, Foz do Jordão, Guaratuba, Ibiporã, Imbituva, Jaguariaíva, Mallet, Mariluz, Medianeira, Paiçandu, Paranavaí, Pato Branco, Pinhais, Piraí do Sul, Primeiro de Maio, Quatro Barras, Querência do Norte, Rebouças, Salto do Itararé, Santo Antônio da Plantina, Sarandi, Sengés, Tupãssi, Uraí e Wenceslau Braz.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento contabiliza 3.248 casos de pessoas que não moram no Estado – 63 foram a óbito.

AJUSTE – Um óbito confirmado (F/ 29) no dia 28/12 em Palmas foi excluído por erro de notificação.