Paraná vai endurecer medidas restritivas em novo decreto na semana que vem

Crédito da foto Para Pixabay

O secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, confirmou que na próxima semana o Governo Estadual vai endurecer ainda mais as medidas restritivas para conter a propagação do coronavírus. Em entrevista è RPC, ele afirmou que não será um lockdown, mas deixou claro de que o governo vai aumentar as restrições.

Uma das possibilidade é aumentar ainda mais o horário do chamado Toque de Recolher, que restringe o funcionamento de atividades não essenciais e também a circulação de pessoas. Atualmente ele funciona das 22h às 5h. “Vamos ver se baixamos para 21h ou até 20h”, disse Beto Preto. Mais detalhes serão revelados nos próximos dias.

Os números da covid-19 não têm baixado como o esperado e, pelas ruas, percebe-se que parte da população não respeita medidas simples como usar a máscara. De acordo com o boletim do coronavírus da última sexta-feira, emitido pela Sesa, o Paraná já contabiliza 1.048.377 de casos confirmados, com 25.231 mortes.