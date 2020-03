Paraná: Veículo roubado e transformado em falsa viatura policial é encontrado em lava car

Crédito da foto Para Divulgação/GM SJP)

Dois jovens, responsáveis por um lava car, onde um veículo roubado e transformado em viatura policial descaracterizada foi encontrado, na manhã desta segunda-feira (9), foram presos pela Guarda Municipal (GM). O estabelecimento fica na rua Benjamim Possebon, na região do Quississana, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com informações da GM, o veículo Renault Duster teria sido roubado no dia 22 de fevereiro, no Centro Cívico, em Curitiba.

Segundo o coordenador da GM de São José dos Pinhais, Catini, a denúncia sobre o veículo chegou via 153 e os dois suspeitos não souberam explicar quando, nem quem trouxe o carro para o local. “Recebemos denúncia via 153 sobre uma Duster dentro de um lava car com suspeita de busca e apreensão. Fomos até o local, onde verificamos que o chassi do veículo não condizia com a placa e que a verdadeira placa estava com alerta de roubo. Os dois responsáveis pelo local não souberam explicar em que dia o carro deu entrada e quem trouxe ele para lá”, relatou Catini.

Em vistoria no interior do veículo, os agentes da GM encontraram um giro-flex e um dispositivo sonoro usado na tentativa de imitar uma viatura policial descaracterizada. “Foi encontrado um giro-flex portátil e um dispositivo sonoro para fazer o som de sirene, na intenção de mostrar como se fosse uma viatura da Polícia Civil descaracterizada”, disse o coordenador da GM.

Diante dos fatos, os dois suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia Regional de Polícia Civil do Município. Eles não tinham passagens pela polícia.