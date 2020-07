Paraná: Voluntários da Copel doam mais 685 cestas básicas

Crédito da foto Para Foto: Copel

Funcionários voluntários da Copel doaram 685 cestas básicas para a campanha Menos eu, mais nós, organizada pelo Governo do Estado para auxílio às comunidades que passam por dificuldades no período da pandemia. A arrecadação foi feita em sistema de drive-thru, como parte de um evento que tradicionalmente reúne as famílias dos funcionários, uma vez ao ano.

Com a necessidade do distanciamento social imposta pela pandemia, a celebração foi substituída pela ação solidária. As doações serão entregues pela Defesa Civil.

ELETRICIDADANIA – As ações de voluntariado são incentivadas pelo programa corporativo EletriCidadania, que desde o inicio da pandemia já havia contabilizado mais de 4 mil quilos de alimentos doados, além de 3 mil máscaras e mil itens de higiene e limpeza, em todo o Paraná. Entre as instituições que receberam as doações, estão asilos, hospitais e escolas.

O programa se tornou referência para empresas de todo o país ao vencer o prêmio nacional Viva Voluntário em 2018. Ele permite que empregados da Copel possam dedicar até quatro horas mensais de trabalho a atividades voluntárias.

Por outro lado, uma chamada pública aberta pela empresa tem hoje cadastrada 59 instituições sociais de todo o Estado que abrem suas portas para receber o trabalho dos voluntários.

Até o momento, 112 voluntários desenvolveram 308 horas de atividades voluntárias este ano, na empresa. A Copel é signatária do Pacto Global da ONU e do movimento paranaense que trabalha pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

FATURA SOLIDÁRIA – Os clientes da Copel também estão convidados a entrar nesta corrente do bem, através da campanha Fatura Solidária, que tem como objetivo aumentar ainda mais o valor de R$5 milhões já doado pela empresa para o combate ao coronavírus, no Paraná.

Para cada nova opção pela fatura digital, mais R$ 2 são doados. E outros R$ 3 são destinados a cada novo cadastro de conta em débito automático. A doação é feita pela Copel sem custo algum para os clientes, e vale também para os clientes de internet.